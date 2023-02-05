Невролог Шарифов рассказал, как сохранить позвоночник здоровым

Невролог Руслан Шарифов рассказал, как избежать проблем с позвоночником.

«Не следует класть ногу на ногу, также стоит ограничить стрессы и переохлаждение, уменьшить рычаги при поднятии или переносе тяжестей, отказаться от нездорового питания, пользоваться ортопедическим матрасом, подушкой и заниматься лечебной зарядкой и гимнастикой.

При этом незамедлительно стоит обратиться к врачу, если человек сталкивается со следующими проблемами: постоянные умеренные боли в спине более трех дней подряд; боль в спине, возникающая периодически в течение определенного времени; боль в спине при длительном нахождении в положении сидя или стоя; боль в спине при физической нагрузке; постоянная, но несильная боль в определенном месте спины; боль в ночное время суток; боли с онемением конечностей; сильная острая боль», — приводит «Life.ru» слова Шарифова.

Также врач посоветовал не откладывать любое заболевание позвоночника, так как в дальнейшем это приводит к необратимым изменениям в межпозвоночных дисках и телах позвонков. Он отметил, что в большинстве случаев справиться с заболеванием позвоночника удается консервативными методами.