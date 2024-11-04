Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Неврологи перечислили признаки приближающейся мигрени
Здоровье

Сегодня, 19:05

1 мин.

Неврологи перечислили признаки приближающейся мигрени

Мария Задорожная
Автор
У девушки болит голова
Фото fizkes, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В беседе с «СЭ» профессор, кандидат медицинских наук, врач-невролог Ринат Гимранов заявил, что иногда еще до появления головной боли организм начинает подавать сигналы, которые проявляются в виде различных нарушений, называемых аурой мигрени. К ним относятся головокружение и потеря равновесия, затруднения в речи и онемение или покалывание в конечностях, например, в руке.

«Каждый симптом обычно постепенно нарастает в течение нескольких минут и может длиться до часа. Онемение и покалывание часто начинаются в одной руке, поднимаются по ней, затем переходят на лицо, губы и язык», — сказал эксперт.

Наиболее распространенные симптомы ауры также связаны с нарушением зрения. Это может проявляться в виде помутнения или потемнения в глазах, ярких пятен и световых вспышек, которые не исчезают даже при зажмуривании.

Однако врач-невролог Александра Толстенева отметила, что не каждая мигрень сопровождается аурой. По ее словам, иногда за аурой может следовать не мигрень, а слабая головная боль.

Продукты против мигрени. Врач назвал продукты, которые помогают справиться с приступом мигрени

Медицина
Новости холдинга
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу