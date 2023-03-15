Нейрохирург назвал способы, которые помогут избавиться от головной боли

Нейрохирург, специалист по лечению мигрени, кандидат медицинских наук Илья Алмазов рассказал «СЭ», что лучший способ избавиться от головной боли — выяснить, что ее вызывает и к какому типу она относится. Так, головные боли, вызванные переутомлением, обезвоживанием, нехваткой сна, могут быть излечены самостоятельно, без обращения к специалистам. Для этого, по словам медика, достаточно наладить режим и пить необходимое количество воды.

Экстренно снять головную боль, по словам Ильи Алмазова, поможет пакет со льдом, обернутый в полотенце и приложенный к голове, шее. Наравне с холодом эффективно и тепло: его следует приложить также к голове, шее или рукам и ногам. Оперативно снять напряжение и головную боль поможет массаж или сеанс иглоукалывания, большой стакан воды или напитка с кофеином. «Среди лекарственных средств допустимы безрецептурные препараты, такие как ацетаминофен, ибупрофен, напроксен или аспирин, а также содержащие кофеин триптаны, антагонисты рецепторов, ласмидитан, дигидроэрготамин и эрготамин», — пояснил нейрохирург.

В числе методов консервативного лечения Илья Алмазов порекомендовал периферическую нервную блокаду, ботулинотерапию и нейромодуляцию. «Однако консервативные методики не избавляют от мигрени, а помогают лишь на короткое время. С помощью прогрессивного хирургического вмешательства от нее можно избавиться раз и навсегда, устранив причину», — заявил эксперт.

Обратиться к врачу Илья Алмазов посоветовал, если головная боль очень сильная или возникла внезапно, если она появилась после черепно-мозговой травмы или падения, если присутствует лихорадка, сыпь, спутанность сознания, судороги, двоение в глазах, слабость, онемение или трудности с речью. «Почти у всех людей периодически болит голова. И многим не о чем беспокоиться. Но если боли нарушают повседневный ритм жизни и мешают, необходимо обязательно обратиться к профильному врачу — неврологу или нейрохирургу», — заключил Илья Алмазов.

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