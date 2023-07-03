Нейрохирург объяснил, чем отличается солнечный удар от теплового

Кандидат медицинских наук, нейрохирург Илья Алмазов рассказал «СЭ», чем отличается солнечный удар от теплового. «Тепловой и солнечный удар имеют в целом одинаковые симптомы. Оба состояния вызваны неспособностью тела охлаждаться, когда температура достигает опасно высоких уровней. Ключевое отличие заключается в том, что тепловой удар возможен в любом очень жарком помещении и действует на все тело, в то время, как солнечный удар возникает из-за прямых солнечных лучей и воздействует непосредственно на головной мозг», — пояснил специалист.

Главная причина солнечного удара, по словам Ильи Алмазова — длительное пребывание под прямыми солнечными лучами без головного убора. «Симптомы солнечного удара включают головокружение, вялость и слабость, нарастающую головную боль, рассеянное зрение, повышение температуры тела, сухость во рту и жажду, носовое кровотечение, иногда — чувство тошноты», — отметил врач. При солнечном ударе перегреваются все отделы головного мозга, нарушаются его функции, отекает оболочка и увеличивается артериальное давление. «Особенно опасен солнечный удар детям и пожилым. При наличии признаков солнечного удара рекомендовано немедленно уйти в прохладное помещение, наложить охлаждающие компрессы, выпить прохладной воды и обратиться к врачу», — подытожил нейрохирург.

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