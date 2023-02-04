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Сегодня, 22:30

Нейрохирург Васильев назвал первые признаки опухоли мозга

Алина Савинова
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Доктор медицинских наук Сергей Васильев рассказал о первых признаках появления в мозге опухоли.

«Есть два типа симптомов — общемозговые и очаговые. В случае с первыми речь идет об уже вышеназванной головной боли, а также тошноте и головокружении. Эта симптоматика связана с повышением внутричерепного давления, так как опухоль растет в замкнутом пространстве черепа.

Что касается второго типа признаков — очагового, то они зависят от места локализации опухоли. К примеру, если она располагается в области зрительных центров ЦНС, то у пациента может нарушаться зрение, слуховых центров — слух, речевых центров — речь. Также может наблюдаться сенсорная, моторная или смешанная афазия, характеризующаяся проблемами с распознованием услышанной речи или произношением ее. Если опухоль поражает центры мозга, отвечающие за движения, — могут развиваться парезы и параличи рук, ног. Опухоли лобных долей часто приводят к изменению поведения, снижению когнитивных функций. Опухоли гипофиза часто приводят к эндокринным нарушениям», — приводит «Life.ru» слова Васильева.

Врач предупредил о необходимости обратиться к специалисту в случае выявлении какого-либо из вышеописанных симптомов, чтобы провести МРТ.

 

Источник: https://life.ru/p/1556454
Здоровье
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