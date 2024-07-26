В мире зарегистрировали новый смертельный вирус

В Бразилии зарегистрировали первую в мире смерть от вируса Оропуш. Это тропическая вирусная инфекция, которая распространяется мухами и комарами. Таким образом, в мире появилась новая болезнь с летальным исходом, пишет The Straits Times.



Согласно заявлениям министерства здравоохранения Бразилии, в стране от вируса умерли две женщины. Они «были младше 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелый случай лихорадки денге».



Издание отмечает, что до этого в мировой медицине не фиксировались случаи смерти от вируса Оропуш. Однако в этом году в 20 штатах Бразилии уже зарегистрировали более 7,2 тысячи случаев заражения инфекцией.