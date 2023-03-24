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Сегодня, 14:35

Нутрициолог дала рекомендации, которые ускорят похудение без диет

Ольга Стрельникова
Девушка с сочной фигурой.
Фото Freepik/freepik
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Нутрициолог Ольга Деккер поделилась с «СЭ» рекомендациями, которые помогут разогнать метаболизм и ускорить процесс избавления от лишних килограммов. Сидеть на диетах не придется, поскольку повысит обмен веществ именно регулярный прием пищи. «Частое и регулярное питание может ускорить метаболизм. На переваривание и усвоение еды, которую организм получает постояно, он вынужден тратить много энергии. Тогда как пропущенный завтрак, обед или ужин может стать причиной замедления метаболизма и потери мышечной массы», — предупредила специалист.

Несмотря на то, что сидеть на диете не нужно, приложить усилия в прямом смысле придется, ведь качественные силовые тренировки помогают нарастить мышечную массу. «Каждый килограмм мышц потребляет больше энергии, чем килограмм жира. Поэтому увеличение мышечной массы позволит организму сжигать больше калорий даже в покое», — пояснила Ольга Деккер.

Также специалист порекомендовала в течение дня пить зеленый чай. Он содержит катехины, которые помогут ускорить метаболизм и повысить потребление калорий. Эти вещества известны и своими антиоксидантными свойствами.

Если вы хотите ускорить обмен веществ, чтобы похудеть и поддерживать себя в форме, придется наладить режим сна и отдыха. «Недостаток сна может снижать метаболизм и приводить к повышению уровня грелина — гормона, который стимулирует аппетит. Регулярный и качественный сон снизит уровень стресса, улучшит обмен веществ и здоровье в целом», — подчеркнула нутрициолог.

Важно помнить, что «разгон» метаболизма — процесс постоянный и требующий регулярной работы над собой, а также правильного подхода к питанию и упражнениям, подытожила Ольга Деккер.

Ранее мы рассказывали, как начать худеть людям с избыточным весом.

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Советы и рекомендации
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