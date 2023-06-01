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Сегодня, 22:00

Нутрициолог Гусакова рассказала, чем грозит привычка «отрабатывать» съеденные калории

Алина Савинова
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Нутрициолог Вероника Гусакова считает, что привычка «отрабатывать» калории ведет к неприязни к спорту.

«Когда речь идет об отработке съеденного, скорее всего, вы прививаете себе чувство вины и неприязнь к тренировкам. Средний кусок торта содержит в себе 450 ккал. При беге со скоростью восемь километров в час человек тратит семь ккал/час на один килограмм массы тела. Если вы весите 65 кг, то вам придется провести целый час на беговой дорожке», — приводит «Life.ru» слова Гусаковой.

Специалист советует выстроить рацион таким образом, чтобы в нем было место любимым продуктам без излишеств и полезной пище.

Источник: https://life.ru/p/1583589
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