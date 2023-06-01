Нутрициолог Гусакова рассказала, чем грозит привычка «отрабатывать» съеденные калории

Нутрициолог Вероника Гусакова считает, что привычка «отрабатывать» калории ведет к неприязни к спорту.

«Когда речь идет об отработке съеденного, скорее всего, вы прививаете себе чувство вины и неприязнь к тренировкам. Средний кусок торта содержит в себе 450 ккал. При беге со скоростью восемь километров в час человек тратит семь ккал/час на один килограмм массы тела. Если вы весите 65 кг, то вам придется провести целый час на беговой дорожке», — приводит «Life.ru» слова Гусаковой.

Специалист советует выстроить рацион таким образом, чтобы в нем было место любимым продуктам без излишеств и полезной пище.