Нутрициолог Гусакова рассказала, нужно запивать еду или нет

Сегодня, 18:30
Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, почему вредно питаться всухомятку.
«Вода нужна для пищеварения. Если вы едите всухомятку, то желудок выделяет больше жидкости. Ежедневно мы потребляем вместе с пищей примерно два литра воды, при этом 100 миллилитров выводится с калом. Каждый день порядка девяти литров жидкости проходит через систему пищеварения от ротовой полости. И если в организме будет недостаточно жидкости, то наше тело будет брать ее из кровотока, тем самым мы будем излишне напрягать свой организм. Намного проще смягчить пищевой комок, запивая водой», — приводит «Life.ru» слова Гусаковой.
По словам специалиста, информация о том, что вода разбавляет желудочный сок, является мифом.