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Сегодня, 18:30

Нутрициолог Гусакова рассказала, нужно запивать еду или нет

Алина Савинова
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Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, почему вредно питаться всухомятку.

«Вода нужна для пищеварения. Если вы едите всухомятку, то желудок выделяет больше жидкости. Ежедневно мы потребляем вместе с пищей примерно два литра воды, при этом 100 миллилитров выводится с калом. Каждый день порядка девяти литров жидкости проходит через систему пищеварения от ротовой полости. И если в организме будет недостаточно жидкости, то наше тело будет брать ее из кровотока, тем самым мы будем излишне напрягать свой организм. Намного проще смягчить пищевой комок, запивая водой», — приводит «Life.ru» слова Гусаковой.

По словам специалиста, информация о том, что вода разбавляет желудочный сок, является мифом.

Источник: https://life.ru/p/1576958
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