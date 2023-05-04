Нутрициолог Гусакова рассказала, нужно запивать еду или нет

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, почему вредно питаться всухомятку.

«Вода нужна для пищеварения. Если вы едите всухомятку, то желудок выделяет больше жидкости. Ежедневно мы потребляем вместе с пищей примерно два литра воды, при этом 100 миллилитров выводится с калом. Каждый день порядка девяти литров жидкости проходит через систему пищеварения от ротовой полости. И если в организме будет недостаточно жидкости, то наше тело будет брать ее из кровотока, тем самым мы будем излишне напрягать свой организм. Намного проще смягчить пищевой комок, запивая водой», — приводит «Life.ru» слова Гусаковой.

По словам специалиста, информация о том, что вода разбавляет желудочный сок, является мифом.