Нутрициолог Корпачев назвал любимые у россиян советы блогеров по похудению

Нутрициолог Павел Корпачев рассказал о самых популярных у россиян трендах, касающихся питания.

«Самый популярный тренд питания, который был, есть и будет, — это похудение. Люди хотят выглядеть подтянуто в отпуске или на фотографиях в социальных сетях, поэтому всегда будут интересоваться информацией об улучшении своего внешнего вида», — приводит «Life.ru» слова Корпачева.

Также специалист упомянул диеты на растительной основе и тенденцию на персонализированное питание. Однако, по его словам, информацию о трендах питания в блогах необходимо проверять на достоверность и придерживаться только определенных рекомендаций.

«Единственный тренд, к которому я бы всем посоветовал прислушиваться и применять в жизни, — это тренд на разнообразное и сбалансированное питание. Оно должно включать в себя преимущественно натуральные, не обработанные промышленно продукты, которые не успели напичкать добавками», — добавил нутрициолог.