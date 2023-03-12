Нутрициолог назвала чай, обладающий эффектом успокоительного

Нутрициолог Дарья Тягний эксклюзивно для «СЭ» рассказала о напитке, обладающем эффектом успокоительного. «Чай тулси применяют при работе со стрессом. В первую очередь его рекомендуется употреблять людям, которые живут в постоянном напряжении, страдают от бессонницы, ПМС и склонны к резкой смене настроения», — пояснила специалист. Тулси или базилик священный — это одно из наиболее известных лекарственных растений, применяющихся в аюрведе. Считается, что он снижает общую тревожность и многие симптомы, связанные со стрессом, такие как забывчивость и проблемы со сном.

По словам Дарьи Тягний, чай тулси уникален. Он поддерживает и оздоравливает организм, повышает либидо, помогает при простудах и различных видах боли, а также защищает от онкозаболеваний — и это далеко не полный список его полезных свойств.

Как приготовить и когда применять чай тулси, читайте в полной версии материала в «СЭ».