Нутрициолог назвала основные причины тошноты

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Генетик, нутрициолог Светлана Перес специально для «СЭ» рассказала, что тошнота может быть связана с гастроэнтерологическими проблемами, нарушениями в работе центральной нервной системы или быть следствием интоксикации.
К гастроэнтерологическим проблемам, вызывающим тошноту относятся гастрит и другие воспалительные заболевания желудка и кишечника (энтеровирусная инфекция, аппендицит и прочие), панкреатит, холецистит и непроходимость кишечника. Нарушения в работе ЦНС могут быть обусловлены травмами головы, резким подъемом артериального давления, нарушением мозгового кровообращения, воспалением мозговых оболочек (энцефалит, менингит). Тошнота при интоксикации обычно связана с различными видами отравлений, недостаточностью функции печени и почек, нарушением фаз детоксикации, недостатком или избытком гормонов щитовидной железы, токсикозом при беременности или лекарственной терапией некоторыми препаратами.
Также Светлана Перес отметила, что привести к тошноте могут нарушения работы вестибулярного аппарата, переедание, физическая нагрузка на полный желудок и сильный эмоциональный стресс.
Как избавиться от чувства тошноты, читайте в полной версии материала «СЭ».
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