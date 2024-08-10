Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Нутрициолог назвала причину, которая влияет на вес
Здоровье

Сегодня, 12:30

1 мин.

Нутрициолог назвала причину, которая влияет на вес

Мария Задорожная
Автор
Девушка встала на весы
Фото stockvisual/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Наталия Крылова в беседе с «СЭ» отметила, что изменения веса в течение дня — это естественный и физиологичный процесс. В норме такие колебавания не должны превышать 1-1,5 кг. По словам эксперта, подобные процессы связаны с постоянным и безостановочным процессом обмена веществ, обновлением клеток организма, приемами пищи, физической активностью и многими другими факторами.

К одному из таких факторов специалист отнесла водно-солевой баланс. Как отметила Крылова, нехватка жидкости в организме может привести к увеличению веса.

«В таком случае организм начинает задерживать влагу, чтобы сделать запас на случай долгого обезвоживания», — объяснила нутрициолог.

Кроме того, на прибавку в весе может повлиять количество соленой пищи в рационе.

Что делать, когда болит внизу живота. Болит низ живота — что делать? Отвечает врач
Медицина
0
Новости холдинга
Танкисты ВС РФ заняли огневые позиции в Курской области для ударов по ВСУ
«Ехать за участием — не понимаю!». Российские нейтральные спортсмены в Париже-2024 взяли всего одну медаль, Тарасова возмущена, Роднина одобрила
НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях
Береговая охрана США заявила об обнаружении судна РФ около Алеутских островов
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже