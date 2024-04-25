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Нутрициолог назвала причины нехватки витамина В
Здоровье

Сегодня, 19:30

1 мин.

Нутрициолог назвала причины нехватки витамина В

Мария Маковей
Автор
Девушка устала
Фото elenaleonova/istockphoto.com
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Нутрициолог Ирина Козлачкова считает, что одна из главных причин дефицита витаминов В — несбалансированный рацион.

«Все витамины этой группы очень важны. Дефицит какого-то из них повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и ухудшает состояние кожи и зрение», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

По словам специалиста, к нехватке полезных веществ также могут привести перенесенные хирургические операции на ЖКТ, прием антибиотиков и противотуберкулезных медикаментов.

Также Козлачкова подчеркнула, что дефицит витаминов группы В приводит к психопатологическим проблемам, таким как апатия, забывчивость, раздражительность.

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