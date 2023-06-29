Нутрициолог назвала топ-6 витаминов, улучшающих качество сна

Дипломированный нутрициолог, исполнительный директор международного сервиса для диетологов Nutrient Planner, эксперт превентивного центра Etion Елена Абилова специально для «СЭ» назвала топ-6 витаминов и минералов, которые помогут скорее уснуть и хорошо выспаться. К ним относятся магний, мелатонин, омега-3, триптофан, кальций и витамин В6.

По словам Елены Абиловой, одно из свойств магния — успокаивать, расслаблять, вследствие чего может снижаться артериальное давление. «Принимайте за час до сна или сразу после ужина в форме L-треоната или глицината», — пояснила специалист. Усилить расслабляющий эффект магния поможет витамин В6. Аналогичным магнию образом работает и кальций, его принимают во время ужина, отдельно от лекарств и других минералов.

Что касается гормона сна — мелатонина, Елена Абилова порекомендовала применять его после 21 часа или за полтора-два часа до отхода ко сну. Повысить выработку мелатонина может и аминокислота триптофан. Для этого ее нужно принять за час-два до сна. «Омега-3 жирные кислоты, особенно их DHA-фракция, тоже могут улучшать качество и продолжительность сна. Принимают их во время или после ужина», — резюмировала нутрициолог.

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