Нутрициолог назвала три продукта, которые заметно улучшат состояние кожи

Врач Марина Мельникова назвала авокадо, лосось и чернику полезными для кожи.

«Авокадо содержит витамины А, С и Е, а также незаменимые жирные кислоты, питающие и защищающие кожу от повреждения свободными радикалами. Плод способен уменьшить воспаление и покраснение, одновременно обеспечивая увлажнение. Содержащиеся в ягоде антиоксиданты помогают предотвратить появление морщин и тонких линий, борясь со стрессовыми факторами окружающей среды, которые вызывают преждевременное старение. Чтобы получить максимальную пользу от авокадо, добавляйте его в салаты или смузи для дополнительного усиления питания. Лосось — богат омега-3 жирными кислотами, уменьшающими воспаление и способствующими здоровью кожи. Он также замедляет старение, сокращая морщины, пигментные пятна, и защищает от солнечных лучей. Черника богата антиоксидантами, которые защищают кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Содержащийся в ягоде витамин С способствует выработке коллагена», — приводит слова Мельниковой Life.ru.