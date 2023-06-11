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Сегодня, 21:00

Нутрициолог назвала три продукта, которые заметно улучшат состояние кожи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Марина Мельникова назвала авокадо, лосось и чернику полезными для кожи.

«Авокадо содержит витамины А, С и Е, а также незаменимые жирные кислоты, питающие и защищающие кожу от повреждения свободными радикалами. Плод способен уменьшить воспаление и покраснение, одновременно обеспечивая увлажнение. Содержащиеся в ягоде антиоксиданты помогают предотвратить появление морщин и тонких линий, борясь со стрессовыми факторами окружающей среды, которые вызывают преждевременное старение. Чтобы получить максимальную пользу от авокадо, добавляйте его в салаты или смузи для дополнительного усиления питания. Лосось — богат омега-3 жирными кислотами, уменьшающими воспаление и способствующими здоровью кожи. Он также замедляет старение, сокращая морщины, пигментные пятна, и защищает от солнечных лучей. Черника богата антиоксидантами, которые защищают кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Содержащийся в ягоде витамин С способствует выработке коллагена», — приводит слова Мельниковой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1585817
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