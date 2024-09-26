Нутрициолог объяснила, чем БАДы отличаются от лекарств

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Нутрициолог Екатерина Гузман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, чем БАДы отличаются от лекарств. По ее словам, лекарственные препараты применяются, как правило, для лечения различных заболеваниий, для их профилактики в состоянии предболезни. Еще они очень редко назначаются здоровым людям.
«В отличие от лекарств, БАДы в основном рекомендуются здоровым людям, реже — в состоянии предболезни. Во время болезни эти вещества могут применяться только как дополнение к основной терапии, но ни в коем случае не как средства монотерапии», — отметила эксперт.
Также Гузман перечислила основные критерии, по которым можно отличить БАДы от продуктов питания и лекарственных средств. В первую очередь биологически активные добавки нужны для достижения оптимального физиологического рациона питания. Они продаются отдельно от продуктов питания в соответствующей дозировке и не проявляют фармакологического эффекта. Не обладают побочным действием.
При этом специалист посоветовала относиться к БАДам очень настороженно. Особенно к громким названиям «для здоровья, молодости, долголетия, профилактики». По словам Екатерины, это маркетинговые уловки, ничего не имеющие общего с пользой для здоровья.
«Часто люди покупают много БАДов в надежде на чудо. Так планирующие беременность женщины, которые имеют трудности с зачатием, будьте осторожны! Коктейли из 20-30 БАДов могут вступать друг с другом во взаимодействие, нарушать работу репродуктивных органов и, возможно, еще больше мешать зачатию», — подытожила нутрициолог.