Нутрициолог объяснила, чем грозит привычка Глушенкова пить пиво после матчей

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков не так давно заявил в интервью, что выпивает литр пива после матчей, чтобы восстановить водный баланс. Эксклюзивно для «СЭ» врач, нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, действительно ли пиво обладает такими свойствами и почему алкоголь после физической нагрузки — плохая идея.

«Сахар, соли, углекислый газ и углеводы, содержащиеся в пиве, заменяют потраченные во время физических упражнений калории. Однако эти элементы можно найти и в обычных продуктах», — отметила эксперт.



По словам нутрициолога, пиво обладает мочегонным эффектом и приводит к большой потери жидкости организмом. А после насыщенных матчей футболисты итак нуждаются в восполнении водно-солевого баланса.

После интенсивной физической нагрузки организм спортсмена требует отдыха. А этиловый спирт, содержащийся в пиве, нагружает его еще больше, особенно такой важный орган как печень. В итоге увеличивается время восстановления, что может отразиться на показателях футболиста.

«Алкоголь после матча — это, скорее, психологическая разгрузка для некоторых футболистов. Скажем, приятный бонус за победу либо некое утешение после проигрыша. Ничего общего с пользой для здоровья напиток не имеет, только вред!», — сказала Гузман.



Екатерина добавила, что помочь восстановить водно-солевой баланс после интенсивной физической нагрузки могут специальные спортивные напитки либо вода с содержанием натрия, калия и магния.

Кроме того, эксперт отметила, что РУСАДА запретило пить пиво и другие алкогольные напитки во время допинг-пробы. Теперь это правило документально зафиксировано, и спортсмены должны соблюдать его.