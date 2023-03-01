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Сегодня, 21:45

Нутрициолог объяснила, чем вредна крупная рыба для беременных и детей

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/pvproductions
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Нутрициолог Маргарита Краснова рассказала «СЭ», что крупную рыбу не стоит есть беременным и кормящим женщинам, тем, кто планирует беременность, а также детям. Дело в том, что такая рыба, накапливает в себе тяжелые металлы. «Тунец, например, может содержать некоторое количество ртути. Если у беременной женщины есть проблемы с выводом токсинов, при употреблении такой рыбы ртуть будет накапливаться в организме и может пересекать плацентарный барьер между матерью и плодом, что, в свою очередь, увеличивает риск появления аутизма у ребенка», — предостерегла эксперт.

Организм детей и подростков также довольно слаб, чтобы справиться с выводом тяжелых металлов, содержащихся в рыбе крупных сортов. «Накопление ртути у детей может вызвать нарушение в работе центральной нервной системы и привести к аутоиммунным и нейродегенеративным заболеваниям», — пояснила Маргарита Краснова.

Кому не следует есть жирную, сырую и фермерскую рыбу, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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