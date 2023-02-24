Нутрициолог объяснила, как обмен веществ связан с цифрами на весах

Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ», что чем ниже скорость метаболизма, тем больше времени требуется организму на переработку еды. «Именно поэтому у многих людей возникает проблема набора лишнего веса даже при умеренном питании. Подышал возле булочки — прибавил пару кило», — заявила специалист. Любые ограничения в питании и голодание в этом случае только усугубят проблему, замедлив метаболизм.

Замедлить обмен веществ и привести к набору лишних килограммов может также недостаток сна и физической активности. «У людей с лишним весом часто возникают сложности со спортом и фитнесом — в том числе по медицинским показаниям. Но совсем без занятий они «убивают» метаболизм и набирают еще больший вес. Поэтому необходимы хотя бы легкие тренировки», — резюмировала Алена Денисова.

Как ускорить обмен веществ, читайте в полной версии материала в «СЭ».