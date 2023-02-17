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Сегодня, 17:30

Нутрициолог объяснила, какие продукты помогут избежать образования тромбов

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/8photo
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Нутрициолог Ольга Панова в беседе с изданием «Москва-24» рассказала, что, если правильно скорректировать рацион, можно предотвратить тромбоз. «Тромбы возникают постоянно, когда мы порежемся или ударимся. Но они рассасываются естественным путем и никакого вреда обычно не наносят. А есть те, которые остаются, разрастаются и потом могут быть причиной больших проблем, вплоть до летального исхода», — предостерегла специалист. Такие тромбы образуются при неправильном питании и рационе, при наличии избыточного веса и малоподвижном образе жизни.

Уменьшить риск развития тромбоза, по словам Ольги Пановой, можно, если включить в регулярный рацион вишню — она содержит кумарин, разжижающий кровь. «Горсточка поможет нам в том, чтобы не образовывались тромбы, а также чтобы мы высыпались», — рассказала нутрициолог. Также снизят риск развития тромбоза 1-2 чашки зеленого чая в день. Благодаря рутину в его составе блокируются ферменты, способствующие выработке тромбов.

Чтобы обезопасить себя от тромбоза, Ольга Панова посоветовала еще включить в рацион не рафинированное подсолнечное масло, богатую гепарином печень трески и жирную рыбу, насыщенную Омега-3. «Полиненасыщенные жирные кислоты нужны нам для того, чтобы не образовалось скопление тромбоцитов и не появлялись тромбы. Если мы потребляем рыбу раз в неделю, это замечательная профилактика тромбоза», — заключила нутрициолог.

Ранее мы рассказывали о том, что означает повышенный холестерин, и что с этим делать.

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Советы и рекомендации
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