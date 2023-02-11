Нутрициолог объяснила, сколько воды нужно пить в день

Тренер, нутрициолог Агата Ахметдинова специально для «СЭ» рассказала, что, если раньше вы пили мало воды, приучаться нужно постепенно — каждый день прибавляя по 100 мл. «Самое важное — не заставлять себя пить насильно. Оптимальнее всего держать рядом бутылку с водой, чтобы она не уходила из вида, и выпивать примерно по 200 мл в час», — пояснила эксперт.

Рассчитать индивидуальную норму Агата Ахметдинова предложила, вычтя из своего веса 20, умножив получившуюся цифру еще на 20 и прибавив к этому результату 1500. Таким образом, вы получите необходимое количество воды в милилитрах именно для вашего организма.

Чем опасно обезвоживание и, как понять, что вам не хватает воды, читайте в полной версии материала в «СЭ».