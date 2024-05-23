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Нутрициолог перечислила признаки компульсивного переедания
Здоровье

Сегодня, 18:30

2 мин.

Нутрициолог перечислила признаки компульсивного переедания

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Девушка есть пиццу
Фото Doucefleur/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, что такое компульсивное переедание и как оно проявляется.

«Компульсивное переедание — это некий механизм борьбы со стрессом. Человек начинает есть не потому что ему хочется, а для того, чтобы справиться с негативными эмоциями. При этом он начинает набирать вес, но продолжает много есть, чтобы на время приглушить чувство вины. Возникает порочный круг: «еда — чувство вины — еда». Ситуация со временем только усугубляется», — отметила эксперт.

По словам специалиста, люди с компульсивным перееданием стремятся принимать пищу в одиночку, чтобы не чувствовать себя скованно перед другими. Они очень быстро поглощают еду и едят довольно много, при этом могут даже не испытывать чувства голода.

Кроме того, такие люди часто зацикливаются на своем весе, у них начинают прослеживаться симптомы депрессии.

«Человек, страдающий компульсивным перееданием, понимает, что с ним что-то не так. Однако во всех своих неудачах он начинает винить вес! Но на деле ничего не делает, чтобы сбросить лишние килограммы, потому что смущается, ленится, находится в постоянном упадническом настроении», — добавила Стасюк.

Отличительная черта компульсивного переедания от других расстройств пищевого поведения — человек не стремится избавиться от пищи сразу после ее приема, то есть не вызывает рвоту и не принимает слабительных.

«При компульсивном переедании высвобождается серотонин, который приводит к привыканию. Соответственно, когда человек пытается перестать есть, это провоцирует повышение тревожности и депрессии, поскольку уровень серотонина падает», — рассказала нутрициолог.

Чтобы справиться с компульсивным перееданием, эксперт рекомендует не заниматься самолечением, а сразу же обратиться за помощью к врачу.

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