Нутрициолог перечислила способы снизить уровень тромбоцитов в крови

На портал SB.by поделились рекомендациями нутрициолога Ксении Черной, которые помогут понизить уровень тромбоцитов в крови и уменьшить риск тромбоза. «Густая кровь плоха тем, что в ней больше рисков образования тромбов. А мы с вами знаем, что одна из самых частых причин преждевременной смерти — инсульт и то, что тромбы отрываются. Очень важно не доводить ситуацию до такого состояния», — пояснила специалист.

По словам Ксении Черной, самый распространенный способ уменьшения количества тромбоцитов — это прием лекарственных препаратов, разжижающих кровь, которому все же лучше подыскать замену. Один из безопасных вариантов — поддержание питьевого баланса. Дело в том, что нередко причиной сгущения крови становится обезвоживание. «Наша кровь состоит из воды, да и не только кровь, а каждая клетка. Поэтому если вы думаете, что пьете чай или какие-то напитки и этого достаточно, то заблуждаетесь. Мы должны приучить свой организм к чистой воде», — подчеркнула нутрициолог.

Другим способом снизить уровень тромбоцитов, по мнению Ксении Черной, будет устранение дефицитов витаминов В12 и С. «На фоне недостатка B12 и анемии у вас может быть густая кровь. А когда в организме есть дефицит витамина С (а он есть у большинства, потому что это водорастворимый витамин), это следствие того, что вы кушаете недостаточно овощей и зелени», — предупредила Ксения Черная.

Главная причина тромбов, особенно у пожилых людей, по словам нутрициолога — дефицит Омега-3. Получить ее можно из жирной рыбы и печени трески. Омега-3 очень важный антиэйдж компонент, который разжижает кровь и восстанавливает мембрану клеток, резюмировала эксперт.

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