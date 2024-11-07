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Нутрициолог рассказала, чем опасен дефицит магния
Здоровье

Сегодня, 17:05

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем опасен дефицит магния

Мария Задорожная
Автор
Продукты, содержащие магний
Фото bit245, iStock
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В беседе с «СЭ» интегративный нутрициолог Ульяна Беликова заявила, что недостаток магния приводит к серьезным проблемам со здоровьем. При его дефиците могут возникнуть проблемы с иммунной системой, нарушения сна и усвоения питательных веществ, особенно витамина D. Также могут развиться повышенная тревожность, панические атаки и мышечные спазмы, проблемы с пищеварением, головные боли, упадок сил и апатия.

«Магний играет важную роль в регуляции сердечного ритма и сокращении мышц. Его дефицит может увеличить риск развития артериальной гипертонии, аритмий и других сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, магний не только помогает поддерживать стабильное эмоциональное состояние, но и снижает вероятность переломов, укрепляет мышечную массу и замедляет развитие саркопении — потери мышечной массы, которая наблюдается в зрелом возрасте. Кроме того, недостаток магния провоцирует раздражительность, тревогу, бессонницу, судороги и другие неврологические проблемы.

В конце разговора нутрициолог добавила, что этот минерал особенно важен для женщин в период беременности. Он способствует здоровому развитию плода и играет ключевую роль в формировании его нервной системы.

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