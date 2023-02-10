Нутрициолог рассказала, что поможет решить проблему с отеками

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в беседе с изданием «Москва-24» рассказала, что кофе, зеленый чай, богатые калием овощи и фрукты — лучшее натуральное средство от отеков. По ее словам, убрать задержку жидкости помогают продукты, обладающие мочегонным действием и содержащие калий. Среди овощей это, например, кабачки, огурцы, сладкий перец, среди фруктов — свежие абрикосы и курага.

«Самое главное — исключить из рациона соленые блюда, а также еду, богатую усилителями вкуса, консервантами и сахаром, потому что они будут задерживать воду. Даже если вы будете употреблять фрукты и овощи, но не сократите количество потребляемой поваренной соли до 2,5 граммa в сутки, это не приведет к хорошему результату», — резюмировала Дарья Русакова.

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