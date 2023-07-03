Нутрициолог рассказала, как лишние килограммы могут повлиять на здоровье зубов

Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ», как лишний вес может повлиять на здоровье зубов. «Набор веса происходит, когда калорийность рациона больше, чем расход энергии. Превышении калорийности нередко бывает связано с тем, что человек употребляет много сладкого. Поэтому, кроме основных рисков, ему грозят и проблемы с зубами», — предупредила специалист.

Как пояснила Алена Денисова, вещества, образующиеся при расщеплении углеводов, создают кислую среду и условия для размножения бактерий, которые также смещают pH в кислую сторону. «Все вместе это способно привести к разрушению зубной эмали и, как следствие, развитию кариеса», — подчеркнула нутрициолог.

Ранее мы рассказывали о других причинах кариеса.