Нутрициолог рассказала, как лишние килограммы могут повлиять на здоровье зубов

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Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ», как лишний вес может повлиять на здоровье зубов. «Набор веса происходит, когда калорийность рациона больше, чем расход энергии. Превышении калорийности нередко бывает связано с тем, что человек употребляет много сладкого. Поэтому, кроме основных рисков, ему грозят и проблемы с зубами», — предупредила специалист.
Как пояснила Алена Денисова, вещества, образующиеся при расщеплении углеводов, создают кислую среду и условия для размножения бактерий, которые также смещают pH в кислую сторону. «Все вместе это способно привести к разрушению зубной эмали и, как следствие, развитию кариеса», — подчеркнула нутрициолог.
Ранее мы рассказывали о других причинах кариеса.
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