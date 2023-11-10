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Сегодня, 17:00

Нутрициолог рассказала, как снизить холестерин без лекарств

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Фрукты, овощи, мясо, рыба
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
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Холестерин — это жироподобное вещество, содержащееся во всех клетках тела. Он необходим для выработки гормонов, витамина D и нормализации пищеварения. Однако при его чрезмерном накоплении у человека могут возникнуть серьезные заболевания.

Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, как снизить уровень холестерина без лекарств.

«Холестерин делится в основном на такие виды, как ЛПНП и ЛПВП — соединения, состоящие из жира и белка. ЛПНП часто называют «плохим» холестерином. Именно он приводит к образованию бляшек на сосудах и тромбов, что в последующем приводит к сердечным приступам и инсультам», — говорит эксперт.

Большинство врачей советуют снижать уровень холестерина специальными препаратами, однако у них есть серьезные побочные эффекты, объясняет специалист.

По мнению нутрициолога, снизить уровень холестерина можно с помощью определенных продуктов, ведь 80% холестерина организм вырабатывает сам, 20% - поступают с пищей.


«Добавьте в рацион грубые овсяные хлопья, не варите их, а залейте кипяченой водой на 30 минут. В их волокнах содержится бета-глюкан, который помогает снизить уровень вредного холестерина. В некоторых исследованиях говорится, что употребление 3 г овсяных волокон снижает уровень «плохого» холестерина почти на 25%, — утверждает Стасюк.

Кроме того, нутрициолог рекомендует включить в рацион вареные яйца и цельный йогурт, омегу 3 и 6 в виде рыбы и растительных масел, томатный сок, индейку и мясо цыпленка.


«В натуральном томатном соке содержится ликопин — антиоксидант, который снижает уровень холестерина», — подытожила специалист по питанию.

Ранее нутрициолог Ольга Харланова рассказала, какой фрукт «убивает» холестерин.

Медицина
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Советы и рекомендации
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