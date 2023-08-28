Нутрициолог рассказала, как стать более стрессоустойчивым

28 августа нутрициолог Ольга Андрейчук в беседе с порталом «Тюмень Онлайн» рассказала, как стать более стрессоустойчивыми. «Многим советуют избегать стрессов. Но это невозможно. Когда вы пытаетесь избежать стресса, то зацикливаетесь на негативных моментах. Стрессоустойчивость — это когда с помощью физиологических привычек мы повышаем свою стабильность. Если в организме все процессы идут хорошо, то мы тверже стоим на ногах», — пояснила специалист.

По словам Ольги Андрейчук, тело любит все системное: еда через равные промежутки времени в достаточном количестве, качественный сон в одно и то же время. «Чем больше в нашей повседневной жизни стабильности, тем мы более стрессоустойчивые. Более того, в таком состоянии человек больше обращает внимание на позитивные вещи. Когда вы плохо спали и плететесь с кофе на работу, вы не замечаете пения птиц, солнышка», — заключила эксперт.

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