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Нутрициолог рассказала, как витамин С влияет на женское здоровье
Здоровье

Сегодня, 15:40

1 мин.

Нутрициолог рассказала, как витамин С влияет на женское здоровье

Мария Задорожная
Автор
Девушка принимает витамины
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Нутрициолог Марина Мальцова в разговоре с «СЭ» отметила, что витамин С важен для женского здоровья. Он связан с началом цикла из-за влияния на уровни эстрогена и прогестерона.

По словам эксперта, аскорбиновая кислота обладает мощными антиоксидантными свойствами. Она необходима для красоты и сияния кожи, поэтому витамин С часто добавляют в уходовую косметику.

«Аскорбиновая кислота обеспечивает нормальное функционирование соединительной и костной тканей, обладает сильнейшими антиоксидантными свойствами и играет важную роль в выработке коллагена», — добавила специалист.

Кроме того, прием витамина С улучшает работу сердца и усваиваемость железа в тонком кишечнике, а также поддерживает иммунитет. Однако большие дозы этого компонента могут вызвать начало менструального цикла.

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