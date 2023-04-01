Нутрициолог рассказала, какие продукты нужно добавить в рацион в апреле

Нутрициолог Радна Тихонова рассказала, почему в апреле нужно чаще есть спаржу.

«Спаржа богата калием, витаминами К и А, которые очень важны для здоровья глаз, кожи, иммунитета. Она способствует снижению артериального давления, положительно влияет на состояние волос и ногтей за счет содержания кремния, а также хороша против отеков, поскольку стимулирует работу почек», — приводит «Life.ru» слова Тихоновой.

Еще одним полезным продуктом апреля, по словам специалиста, является шпинат, который содержит большое количество клетчатки, богат железом, кальцием. Также нутрициолог призвала есть больше редиса и капусты всех видов.

«Молодая белокочанная капуста очень богата витамином К — более 60% суточной нормы на 100 граммов. Этот витамин влияет на свертываемость крови и необходим для здорового синтеза белка. В овоще много калия — почти 200 миллиграммов на 100 граммов. Совет от меня: в сочетании с магнием и натрием они обеспечивают здоровую работу сердца. Кроме того, молодая капуста содержит противоязвенный витамин U (S-метилметионин). Этот компонент не синтезируется организмом и регенерирует слизистую желудка», — добавила врач.