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Нутрициолог рассказала, какие способы помогут наладить режим сна
Здоровье

Сегодня, 19:45

1 мин.

Нутрициолог рассказала, какие способы помогут наладить режим сна

Мария Задорожная
Автор
Девушка спит
Фото golubovy, iStock
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Нутрициолог Диана Никитина в беседе с «СЭ» заявили, что вечерние ритуалы очень важны в подготовке организма ко сну. По ее словам, с 19-20 часов вечера необходимо минимизировать нагрузку на нервную систему. Например, ограничить просмотр напряженных фильмов и новостей, которые вызывают стресс и тревогу. Вместо этого эксперт советует переключиться на более спокойные занятия: прогулки на свежем воздухе, легкие беседы с близкими или медитацию.

К еще одному эффективному способу расслабления специалист отнесла теплую ванну с магниевой солью. После нее Никитина рекомендует почитать книгу.

«Кровать должна ассоциироваться только со сном. Избегайте работы или приема пищи в постели, чтобы ваш мозг мог четко воспринимать кровать как место для отдыха. Это поможет установить нужные ассоциации и улучшить качество сна», — подытожила нутрициолог.

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