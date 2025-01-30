Нутрициолог рассказала, какие способы помогут наладить режим сна

Нутрициолог Диана Никитина в беседе с «СЭ» заявили, что вечерние ритуалы очень важны в подготовке организма ко сну. По ее словам, с 19-20 часов вечера необходимо минимизировать нагрузку на нервную систему. Например, ограничить просмотр напряженных фильмов и новостей, которые вызывают стресс и тревогу. Вместо этого эксперт советует переключиться на более спокойные занятия: прогулки на свежем воздухе, легкие беседы с близкими или медитацию.

К еще одному эффективному способу расслабления специалист отнесла теплую ванну с магниевой солью. После нее Никитина рекомендует почитать книгу.

«Кровать должна ассоциироваться только со сном. Избегайте работы или приема пищи в постели, чтобы ваш мозг мог четко воспринимать кровать как место для отдыха. Это поможет установить нужные ассоциации и улучшить качество сна», — подытожила нутрициолог.