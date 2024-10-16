Нутрициолог рассказала, каких полезных веществ не хватает организму осенью

С наступлением осени многие начинают замечать изменения в самочувствии и настроении. Специалисты уверены, что это связано с изменением сезонов и дефицитом определенных веществ. Нутрициолог Екатерина Гузман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какие именно витамины и микроэлементы можно принимать в осенний период.

По словам эксперта, особенно важно уделить внимание витамину D.

«Солнца становится меньше, и многие начинают испытывать дефицит витамина D, который необходим для поддержания хорошего настроения и крепкой иммунной системы», — добавила Гузман.

Поэтому специалист рекомендует чаще проводить время на свежем воздухе и включать в рацион рыбу, яйца и молочные продукты.

Также Екатерина подчеркнула, что для стабилизации работы нервной системы необходим магний. Его часто не хватает в осенние месяцы, что может приводить к повышенной тревожности и усталости. Поэтому необходимо увеличивать потребление орехов, семян, а также зеленых листовых овощей.

«Цинк играет ключевую роль в поддержании иммунитета и нормализации обмена веществ. К сожалению, осенью мы меньше едим свежих овощей и фруктов, поэтому стоит задуматься о добавлении в рацион продуктов, богатых этим микроэлементом, таких как морепродукты, бобовые и цельные зерна», — добавила нутрициолог.

Кроме того, одним из основных источников энергии является железо, и его недостаток также может сказываться на самочувствии.

«Снижение аппетита и усталость могут быть признаком нехватки железа. Рекомендуется увеличить количество красного мяса, бобовых и темного шоколада в рационе», — посоветовала эксперт.

В завершение разговора нутрициолог напомнила, что перед приемом данных микроэлементов следует проконсультироваться врачом.