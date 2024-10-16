Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Нутрициолог рассказала, каких полезных веществ не хватает организму осенью
Здоровье

Сегодня, 16:25

2 мин.

Нутрициолог рассказала, каких полезных веществ не хватает организму осенью

Мария Задорожная
Автор
Екатерина Гузман
Нутрициолог
Девушка устала от работы
Фото Igor Suka, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

С наступлением осени многие начинают замечать изменения в самочувствии и настроении. Специалисты уверены, что это связано с изменением сезонов и дефицитом определенных веществ. Нутрициолог Екатерина Гузман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какие именно витамины и микроэлементы можно принимать в осенний период.

По словам эксперта, особенно важно уделить внимание витамину D.

«Солнца становится меньше, и многие начинают испытывать дефицит витамина D, который необходим для поддержания хорошего настроения и крепкой иммунной системы», — добавила Гузман.

Поэтому специалист рекомендует чаще проводить время на свежем воздухе и включать в рацион рыбу, яйца и молочные продукты.

Также Екатерина подчеркнула, что для стабилизации работы нервной системы необходим магний. Его часто не хватает в осенние месяцы, что может приводить к повышенной тревожности и усталости. Поэтому необходимо увеличивать потребление орехов, семян, а также зеленых листовых овощей.

«Цинк играет ключевую роль в поддержании иммунитета и нормализации обмена веществ. К сожалению, осенью мы меньше едим свежих овощей и фруктов, поэтому стоит задуматься о добавлении в рацион продуктов, богатых этим микроэлементом, таких как морепродукты, бобовые и цельные зерна», — добавила нутрициолог.

Кроме того, одним из основных источников энергии является железо, и его недостаток также может сказываться на самочувствии.

«Снижение аппетита и усталость могут быть признаком нехватки железа. Рекомендуется увеличить количество красного мяса, бобовых и темного шоколада в рационе», — посоветовала эксперт.

В завершение разговора нутрициолог напомнила, что перед приемом данных микроэлементов следует проконсультироваться врачом.

Авитаминоз: причины и&nbsp;способы лечения. Авитаминоз: симптомы, причины и методы диагностики
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Перфоманс Шипачева в 1000-м матче, победный буллит Кузи в овертайме, безумие во Владивостоке. Что произошло в КХЛ 15 октября
В КНДР 1,4 млн граждан захотели вступить в армию из-за эскалации с Южной Кореей
Профессия водителя-экспедитора стала самой популярной среди пенсионеров
В раде назвали оторванным от реальности представленный «мирный план» Зеленского
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ