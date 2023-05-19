Нутрициолог рассказала, кому не подойдет окрошка на квасе, а кому — на кефире

Нутрициолог, эксперт по правильному питанию Марина Мельникова рассказала о преимуществах окрошки на квасе и на кефире.

«Благодаря низкой калорийности закваски окрошку можно употреблять, не беспокоясь о наборе веса или других проблемах со здоровьем, связанных с перееданием жирной пищи, которая имеет высокую калорийность, но низкую питательную ценность», — приводит «Life.ru» слова Мельниковой.

Как отмечает специалист, окрошку можно делать и на кефире, и на квасе. По ее словам, кефир имеет много преимуществ для здоровья: в нем содержится большое количество пробиотиков, которые могут помочь при проблемах с пищеварением, а также укрепить иммунную систему. Однако окрошка на кефире не подойдет людям, страдающим непереносимостью лактозы и аллергией на молоко.

Квас помогает контролировать уровень холестерина, а также оказывает антисептическое действие против воспаления. Однако нутрициолог утверждает, что этого напитка стоит избегать людям, страдающим непереносимостью глютена, а также беременным женщинам.