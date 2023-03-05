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Сегодня, 12:30

Нутрициолог рассказала, почему нельзя пить чай из кружки с налетом

Ольга Стрельникова
Мытье кружки.
Фото Freepik/freepik
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Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ» почему не стоит пить чай из кружки с налетом от чая. «Пить чай из кружки с налетом заварки, который не отмывается, может быть опасно из-за наличия бактерий и грибков. Со временем они могут размножаться и накапливаться», — пояснила эксперт. По ее словам, это может стать причиной развития инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как сальмонеллез, эшерихиоз и других.

Также Ольга Деккер отметила, что повторное заваривание чая может привести к образованию вредных веществ, таких как оксалаты и танины, которые способны навредить почкам и желудку. «Рекомендуется всегда тщательно мыть кружки после использования и избегать повторного заваривания чая», — подытожила нутрициолог.

Ранее мы рассказывали, кому нельзя пить черный чай.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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