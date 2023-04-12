Нутрициолог Салман объяснила, как поддерживать нужный уровень кальция в организме

Нутрициолог Валентина Салман заявила, что для сохранения кальция нужно следить за рационом.

«Чтобы кальций сохранялся, нужно следить за тем, чтобы был в целом сбалансированный рацион и чтобы не было продуктов в избытке, которые кальций вымывают. Это, например, кофе в первую очередь и другие — вообще любые — кофеиносодержащие напитки», — приводит «Life.ru» слова Салман.

Специалист назвала стереотипным мнение о том, что кальций есть только в молочной продукции. По ее словам, в растительных источниках его даже больше.