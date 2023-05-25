Нутрициолог Свиридова рассказала, какие привычки помогут похудеть к лету без изнурительных диет

Сегодня, 19:00
Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, какие правила помогут добиться фигуры мечты без изнурительных диет.
По словам нутрициолога, первое правило — пить больше воды. Также специалист рекомендует делать утреннюю зарядку, уделяя ей 10-15 минут.
Свиридова говорит, что суп на обед поможет не только быстро прийти в форму, но и улучшит самочувствие. Также доктор советует отдавать предпочтение рыбе, а не мясу.
Пятое правило — больше гулять.
«На улице уже тепло, поэтому прогулки по парку или в сквере рядом с домом могут быть не только приятным, но и полезным временем. Чтобы не было скучно, вы можете позвать партнера или подругу», — приводит «Life.ru» слова Свиридовой.