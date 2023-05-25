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Сегодня, 19:00

Нутрициолог Свиридова рассказала, какие привычки помогут похудеть к лету без изнурительных диет

Алина Савинова
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Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, какие правила помогут добиться фигуры мечты без изнурительных диет.

По словам нутрициолога, первое правило — пить больше воды. Также специалист рекомендует делать утреннюю зарядку, уделяя ей 10-15 минут.

Свиридова говорит, что суп на обед поможет не только быстро прийти в форму, но и улучшит самочувствие. Также доктор советует отдавать предпочтение рыбе, а не мясу.

Пятое правило — больше гулять.

«На улице уже тепло, поэтому прогулки по парку или в сквере рядом с домом могут быть не только приятным, но и полезным временем. Чтобы не было скучно, вы можете позвать партнера или подругу», — приводит «Life.ru» слова Свиридовой.

Источник: https://life.ru/p/1581817
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