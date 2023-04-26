Нутрициолог Войтенко рассказала, как избавиться от целлюлита с помощью упражнений

Нутрициолог Екатерина Войтенко рассказала, как бороться с целлюлитом.

Как отмечает специалист, диеты не помогут избавиться от целлюлита. Наоборот, нужно питаться максимально сбалансированно, вкусно, разнообразно и полноценно. Лучшее упражнение против целлюлита, по словам специалиста, — лестница.

«Тренировки в борьбе с целлюлитом обязательны. Лучше всего подходят тренировки с утяжелением. Эффективные методы: нормализация режима питания, нормализация питьевого режима, повышение двигательной активности, увеличение процента мышечной ткани, снижение процента жировой ткани, массажи, улучшающие кровоток в проблемных местах. И фотошоп», — приводит «Life.ru» слова Войтенко.