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Сегодня, 22:00

Нутрицолог Гусакова назвала продукты, от которых лучше отказаться при дефиците железа

Алина Савинова
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Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, от каких продуктов стоит отказаться при дефиците железа в организме.

По словам специалиста, усвоению железа мешают бобы, соя, щавель, шпинат, а также чай и кофе.

«Усвоение железа тесно связано с наличием некоторых витаминов и микроэлементов. Включайте в рацион продукты, богатые витамином C — ягоды, апельсины, грейпфруты, капусту, красный перец; медью — морепродукты и рыбу; фолиевой кислотой — яйца, зеленые овощи, укроп, баклажаны, помидоры, куриную печень», — приводит «Life.ru» слова Гусаковой.

Источник: https://life.ru/p/1586521
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