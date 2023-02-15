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Сегодня, 12:50

«Очень опасная ситуация». Врач-кардиолог рассказал о болезни отца Овечкина

Ольга Стрельникова
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации Telegram-канала 112, отца российского хоккеиста Александра Овечкина, 71-летнего Михаила Овечкина, госпитализировали с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы аорты. Врач-кардиолог Сергей Жуков в интервью «СЭ» рассказал, чем опасно такое состояние и почему оно возникает.

«Происходит расслаивающая аневризма из-за разрыва внутренней оболочки аневризмы (место, где истончается сосуд) и проникновения крови в средний слой (образовывается внутри сосуда). Это очень опасная ситуация», — пояснил медик. По его словам, большинство аневризм образуются в наиболее значимых участках аорты, там, где высокое кровяное давление.

Как отметил Сергей Жуков, расслаивающая аневризма — состояние, угрожающее жизни. Высок риск массивного кровотечения и даже летального исхода. «Такая ситуация, как правило, возникает в возрасте старше 50 лет. У мужчин расслаивающая аневризма аорты возникает намного чаще, чем у женщин», — подчеркнул кардиолог. Увеличивают вероятность этой болезни стабильно высокое артериальное давление, болезни сердца и сосудов и др.

«Расслаивающая аневризма аорты требует 100-процентной госпитализации в кардиохирургический стационар, где есть возможности для оперативного лечения этого опасного состояния», — резюмировал кардиолог.

Напомним, что вчера Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона». По информации «СЭ», сегодня вечером он прибудет в Москву.

Александр Овечкин. Овечкин покинул «Вашингтон» и срочно летит в Россию. Что же случилось?

Александр Овечкин
Хоккей
7
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