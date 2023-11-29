Офтальмолог опровергла известные мифы о зрении

Ношение очков никак не ухудшает зрение, считает офтальмохирург высшей категории Армине Геворкян. В разговоре с порталом «Лентой.ру» она развеяла и другие известные мифы о зрении.

По словам врача, отказ от ношения очков наоборот приводит к перенапряжению глазных мышц. Это еще больше снижает зрение. Ведь очки снимают нагрузку с глаз и помогают сохранить их здоровье.

Кроме того, доктор опровергла еще одно распространенное заблуждение, что близорукость проходит с возрастом.

«Известно, что ближе к 40 годам человек начинает хуже видеть вблизи. Многие уверены, что минус, который был изначально, компенсируется появляющейся возрастной дальнозоркостью. Развитие возрастной пресбиопии — это не решение проблем близорукости, а новая патология. Глаз плохо видит не только вдаль, но и вблизи», — объясняет офтальмолог.

Также специалист считает, что гимнастика для глаз никак не поможет восстановить зрение, а просмотр телевизора не портит зрение, если соблюдать определенное расстояние.

«Если же речь идет о безопасном расстоянии (не менее трех метров) и длительности не более двух-трех часов, тогда за остроту зрения можно не волноваться», — отмечает эксперт.

В завершение беседы Армине Геворкян сказала, что отсутствие жалоб на зрение — это не повод пренебрегать ежегодной проверкой зрения. Особенно это касается детей и подростков, а также людей старше 40 лет.