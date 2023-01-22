Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

22 января, 23:15

Офтальмолог Попов рассказал, почему нельзя ходить без очков при плохом зрении

Алина Савинова
Telegram Дзен

Врач-офтальмолог Игорь Попов объяснил, почему не стоит ходить без очков при плохом зрении.

«Без должной коррекции зрения происходит, наоборот, ухудшение зрительных функций. Мышцы, которые правильно и полноценно работают в очках, без очков перенапрягаются. Кровоснабжение глаза также ухудшается, создаются предпосылки к снижению остроты зрения, ухудшается общее эмоциональное состояние человека.

Очки снимают с глаз повышенную зрительную нагрузку, а также дают правильный зрительный образ и помогают в умственной работе человека. В результате вы меньше устаете и не перенапрягаете глазные мышцы. В конечном счете это позволяет замедлить развитие зрительных нарушений, создать общее ощущение комфорта у человека, поднять его общий эмоциональный уровень и качество жизни», — приводит «Life.ru» слова Попова.

Также он отметил, что родители не должны игнорировать рекомендации офтальмологов.

«Девяносто с лишним процентов информации человек получает через зрение, и если количество этой информации падает, что неизбежно при плохом зрении, то это негативно сказывается не только на вашем самочувствии, но и на общем качестве жизни. Человек при недостаточном зрении может быть дезориентирован, может проявляться заторможенная реакция на вызовы окружающего мира и, как следствие, человек лишается безопасности», — добавил специалист.

Источник: https://life.ru/p/1553541
Здоровье
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врач Сурикова раскрыла главные секреты здоровых и красивых волос

Фитнес-тренер Комаревцев назвал эффективные упражнения для стройности ног