Офтальмолог Попов рассказал, почему нельзя ходить без очков при плохом зрении

Врач-офтальмолог Игорь Попов объяснил, почему не стоит ходить без очков при плохом зрении.

«Без должной коррекции зрения происходит, наоборот, ухудшение зрительных функций. Мышцы, которые правильно и полноценно работают в очках, без очков перенапрягаются. Кровоснабжение глаза также ухудшается, создаются предпосылки к снижению остроты зрения, ухудшается общее эмоциональное состояние человека.

Очки снимают с глаз повышенную зрительную нагрузку, а также дают правильный зрительный образ и помогают в умственной работе человека. В результате вы меньше устаете и не перенапрягаете глазные мышцы. В конечном счете это позволяет замедлить развитие зрительных нарушений, создать общее ощущение комфорта у человека, поднять его общий эмоциональный уровень и качество жизни», — приводит «Life.ru» слова Попова.

Также он отметил, что родители не должны игнорировать рекомендации офтальмологов.

«Девяносто с лишним процентов информации человек получает через зрение, и если количество этой информации падает, что неизбежно при плохом зрении, то это негативно сказывается не только на вашем самочувствии, но и на общем качестве жизни. Человек при недостаточном зрении может быть дезориентирован, может проявляться заторможенная реакция на вызовы окружающего мира и, как следствие, человек лишается безопасности», — добавил специалист.