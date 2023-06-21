Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 15:20

Офтальмолог предупредил об опасности стресса и переутомления для зрения

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
У мужчины устали глаза от работы.
Фото Freepik/yanalya
Telegram Дзен

Врач-офтальмолог ФНКЦ ФМБА России Андрей Дехтяр рассказал «СЭ» о негативном влиянии стресса и переутомления на зрение. «Чаще всего острота зрения снижается постепенно. Этот процесс обусловлен физиологическими изменениями организма в связи со старением и обычно начинается в возрасте 40 лет. Внезапная слепота или резкое снижение остроты зрения — явление более редкое», — предупредил специалист. По его словам, самая распространенная причина резкого падения остроты зрения — переутомление глазного аппарата из-за длительных нагрузок, например, продолжительной работы за компьютером или с мелкими деталями. «Человеку становится сложнее сфокусироваться на определенных предметах, очертания становятся размытыми, может измениться цветовосприятие», — пояснил медик.

Похожая ситуация наблюдается при нервном перенапряжении и в стрессовых ситуациях из-за избыточной концентрации в крови гормона стресса (адреналина), который повышает артериальное давление. Это негативно отражается на сосудах, вызывая наружное или внутреннее кровоизлияние глаз. «Помимо кратковременной потери зрения, может наблюдаться головная боль, дискомфорт и жжение в глазах. В этом случае необходим качественный отдых и смена деятельности. Восстановиться глазам поможет специальная офтальмологическая гимнастика», — подытожил Андрей Дехтяр.

Ранее мы рассказывали, как выполнять гимнастику для глаз.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач объяснил, с какого возраста можно делать пластические операции без серьезных последствий