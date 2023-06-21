Офтальмолог предупредил об опасности стресса и переутомления для зрения

Врач-офтальмолог ФНКЦ ФМБА России Андрей Дехтяр рассказал «СЭ» о негативном влиянии стресса и переутомления на зрение. «Чаще всего острота зрения снижается постепенно. Этот процесс обусловлен физиологическими изменениями организма в связи со старением и обычно начинается в возрасте 40 лет. Внезапная слепота или резкое снижение остроты зрения — явление более редкое», — предупредил специалист. По его словам, самая распространенная причина резкого падения остроты зрения — переутомление глазного аппарата из-за длительных нагрузок, например, продолжительной работы за компьютером или с мелкими деталями. «Человеку становится сложнее сфокусироваться на определенных предметах, очертания становятся размытыми, может измениться цветовосприятие», — пояснил медик.

Похожая ситуация наблюдается при нервном перенапряжении и в стрессовых ситуациях из-за избыточной концентрации в крови гормона стресса (адреналина), который повышает артериальное давление. Это негативно отражается на сосудах, вызывая наружное или внутреннее кровоизлияние глаз. «Помимо кратковременной потери зрения, может наблюдаться головная боль, дискомфорт и жжение в глазах. В этом случае необходим качественный отдых и смена деятельности. Восстановиться глазам поможет специальная офтальмологическая гимнастика», — подытожил Андрей Дехтяр.

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