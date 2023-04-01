Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:30

Офтальмолог рассказала, что длинная челка может испортить зрение

Алина Савинова
Telegram Дзен

Врач-офтальмолог Анастасия Киселе рассказала, что длинная челка, перекрывающая обзор, может негативно отразиться на зрении ребенка.

«Такая прическа не рекомендуется детям до семи лет. В этом возрасте органы зрения только формируются, поэтому не стоит мешать глазам полноценно воспринимать изображение и свет. В противном случае может развиться амблиопия, или «ленивый глаз», — приводит «Life.ru» слова Киселе.

Как отмечает специалист, из-за длинной челки ребенку приходится держать голову в неправильном положении, что приводит к нарушению осанки и кровообращения в шейном отделе позвоночника. У взрослых, по ее словам, длинная челка может спровоцировать сухость и раздражение глаз.

«Офтальмологи рекомендуют детям и взрослым подбирать прически, которые не сужают «поле зрения» и не мешают хорошо видеть», — добавила врач.

Источник: https://life.ru/p/1569404
0
Читайте также
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач Колесниченко рассказала, от чего нужно отказаться ради здоровой улыбки

Диетолог Макиша назвала добавки с коллагеном бесполезными для кожи и пустой тратой денег