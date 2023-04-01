Офтальмолог рассказала, что длинная челка может испортить зрение

Врач-офтальмолог Анастасия Киселе рассказала, что длинная челка, перекрывающая обзор, может негативно отразиться на зрении ребенка.

«Такая прическа не рекомендуется детям до семи лет. В этом возрасте органы зрения только формируются, поэтому не стоит мешать глазам полноценно воспринимать изображение и свет. В противном случае может развиться амблиопия, или «ленивый глаз», — приводит «Life.ru» слова Киселе.

Как отмечает специалист, из-за длинной челки ребенку приходится держать голову в неправильном положении, что приводит к нарушению осанки и кровообращения в шейном отделе позвоночника. У взрослых, по ее словам, длинная челка может спровоцировать сухость и раздражение глаз.

«Офтальмологи рекомендуют детям и взрослым подбирать прически, которые не сужают «поле зрения» и не мешают хорошо видеть», — добавила врач.