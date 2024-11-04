Офтальмолог рассказала, как курение влияет на зрение

Курение негативно влияет на здоровье всего организма, включая глаза. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявила врач-офтальмолог Арпине Адамян.

По ее словам, сигареты содержат никотин, смолы и около 40 опасных соединений с канцерогенными и радиоактивными свойствами. Эти вещества, попадая в организм, приводят к хроническому отравлению и нарушают работу органов — снижается поступление кислорода, сужаются сосуды. У людей с хроническим курением может развиваться токсическое воздействие сигаретного дыма, приводящее к дегенеративным изменениям в роговице и к стойкому снижению остроты зрения.

Кроме того, спазм сосудов в глазах, вызванный курением, нарушает кровообращение и может привести к необратимым дистрофическим изменениям в сетчатке, зрительном нерве и органах, которые регулируют отток внутриглазной жидкости. В результате среди курильщиков часто диагностируют глаукому.

«В первую очередь страдают мелкое кровеносное русло, а это сосуды глаз, сердца, почек, мозга. Говоря о глазах, самые частые жалобы курильщиков связаны с покраснением глаз, слезотечением, светобоязнью — это связано с прямым действием дыма на глаза: возникает местная аллергическая реакция — аллергический конъюнктивит, а постоянное раздражение слизистых оболочек и слезных желез вызывает сухость глаз и все сопутствующие симптомы», — предупредила доктор.

Врач также указала на то, что свободные радикалы табачного дыма могут вызывать преждевременное помутнение хрусталика, что приводит к раннему развитию катаракты, для устранения которой требуется хирургическое вмешательство.

Многие дегенеративные и дистрофические заболевания глаз вначале протекают бессимптомно, и выявить их можно только во время профессионального осмотра. Лечение таких заболеваний представляет собой сложный и длительный процесс для врача и пациента.

Поэтому медик посоветовала проходить профилактические осмотры хотя бы раз в год, даже в отсутствие каких-либо жалоб.

Курение вредит вашему здоровью!