Офтальмолог рассказала, как проходит лазерная коррекция зрения

Врач-офтальмолог Анастасия Савинкова объяснила, что первый шаг к проведению лазерной коррекции зрения — это анестезия, которая осуществляется с помощью глазных капель. Затем глаз пациента фиксируется в открытом состоянии.

«Часто пациенты боятся, что во время коррекции глаз начнет «подергиваться». Не стоит беспокоиться, современное оборудование отслеживает любые отклонения глазного яблока и попадает точно в цель», — добавила эксперт.

Лазер воздействует на глаз всего лишь 30-50 секунд, а сама операция длится 15-20 минут и проходит безболезненно, передает «СЭ».