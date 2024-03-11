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Офтальмолог рассказала, как проходит лазерная коррекция зрения
Здоровье

11 марта, 20:45

1 мин.

Офтальмолог рассказала, как проходит лазерная коррекция зрения

Мария Маковей
Автор
Лазерная коррекция зрения
Фото peakSTOCK/istockphoto.com
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Врач-офтальмолог Анастасия Савинкова объяснила, что первый шаг к проведению лазерной коррекции зрения — это анестезия, которая осуществляется с помощью глазных капель. Затем глаз пациента фиксируется в открытом состоянии.

«Часто пациенты боятся, что во время коррекции глаз начнет «подергиваться». Не стоит беспокоиться, современное оборудование отслеживает любые отклонения глазного яблока и попадает точно в цель», — добавила эксперт.

Лазер воздействует на глаз всего лишь 30-50 секунд, а сама операция длится 15-20 минут и проходит безболезненно, передает «СЭ».

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