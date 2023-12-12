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Офтальмолог рассказала, как распознать дальтонизм
Здоровье

Сегодня, 17:05

1 мин.

Офтальмолог рассказала, как распознать дальтонизм

Мария Маковей
Автор
Девушка с голубыми глазами крупным планом.
Фото Olesia Bekh/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» офтальмолог Анна Легконогова рассказала, как распознать дальтонизм.

По ее словам, это заболевание диагностируется обычно в детстве, так как цветовое зрение полностью формируется уже к шести месяцам. Однако при постановке диагноза возникают трудности. Часто невозможно обнаружить дальтонизм до наступления трех- или четырехлетнего возраста. Именно в этот период ребенок заучивает названия цветов.

«Тревожным знаком может стать раскрашивание картинок неправильными цветами. Все дети иногда используют странные цвета в рисунках, однако, если небо систематически получается зеленым, а трава — синей, стоит задуматься о походе к офтальмологу. Кроме того, можно купить цветные кубики и попросить разложить их по цветам», — объяснила врач.

Также существуют косвенные симптомы дальтонизма. Это отличное обоняние, хорошее ночное зрение и чувствительность к яркому свету, добавила офтальмолог.

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