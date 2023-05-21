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21 мая, 20:00

Онколог Копосов назвал 5 мер защиты от рака

Алина Савинова
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Доктор медицинских наук, онколог Павел Копосов заявил, что рак желудка входит в десятку самых распространенных онкологических заболеваний в России и мире.

«Если заболевание обнаружено на ранней стадии, то прогноз в большинстве случаев благоприятный. Тем не менее сейчас появилась надежда даже у тех, кого ещё 20 лет назад считали безнадежными. А современные методы лечения во многих случаях позволяют избежать калечащей операции по удалению желудка или его части, которая очень часто проводится пациентам с этой злокачественной опухолью», — приводит «Life.ru» слова Копосова.

Онколог отметил, что для профилактики рака желудка следует меньше употреблять переработанных мясных продуктов (колбас, сосисок) и красного мяса, отказаться от курения, слишком острой, слишком соленой и слишком горячей пищи и употреблять алкоголь в умеренных количествах. Также специалист посоветовал разнообразить рацион продуктами с высоким содержанием клетчатки.

Источник: https://life.ru/p/1580918
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