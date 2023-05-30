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Сегодня, 22:30

Онколог Маркарьян назвал неочевидные симптомы рака толстой кишки

Алина Савинова
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Онколог Даниил Маркарьян рассказал о неочевидных симптомах рака толстой кишки.

«К неочевидным симптомам рака кишки, как и любого онкологического заболевания, относят повышенную утомляемость, нетипичную для человека, появляющуюся в ответ на ранее привычную нагрузку. Чаще всего она возникает из-за хронического подкравливания опухоли и, как следствие, развития анемии, а также из-за интоксикации организма продуктами распада крупной опухоли», — приводит «Life.ru» слова Маркарьяна.

Также врач отметил, что человека должно насторожить снижение массы тела, для которого он не прилагал никаких усилий, и искажение аппетита.

Источник: https://life.ru/p/1583016
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