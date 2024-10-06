Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Онколог назвал препараты, поражающие печень
Здоровье

Сегодня, 12:15

1 мин.

Онколог назвал препараты, поражающие печень

Мария Задорожная
Автор
Женщина открыла домашнюю аптечку
Фото Kostikova, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-хирург, онколог Владимир Стручков в беседе с «Газетой. RU» заявил, что парацетамол, противотуберкулезные препараты, антибиотики, анальгетики, гормональные, антиаритмические средства, противоопухолевые, противосудорожные и нестероидные противовоспалительные лекарства чаще всего вызывают поражения печени.

«В нашей стране острые поражения печени встречаются у 3% госпитализированных больных. Чаще всего они связаны с применением противотуберкулезных, антибактериальных препаратов, анальгетиков, гормональных и антиаритмических средств», — объяснил эксперт.

Также доктор добавил, что негативно на здоровье печени влияют различные БАДы и средства народной медицины. Доказана и гепатотоксичность растений, которые активно применяются в китайской и аюрведической медицине: чистотел, цимицифуг, дубровник, блоховник.

«Негативное влияние обусловлено не только потенциальной гепатотоксичностью лекарств, но и их повсеместным бесконтрольным использованием. Поэтому самостоятельное назначение любых лекарственных средств и их неконтролируемое применение может привести к лекарственному поражению печени и тяжелым последствиям», — заключил медик.

Чистка печени: как почистить в&nbsp;домашних условиях, причины загрязнения и&nbsp;противопоказания. Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях
Медицина
Польза и вред
Новости холдинга
В СМИ рассказали о даче Чекалиной признательных показаний на первом допросе
ВАДА запретило баскскую пелоту на Панамериканских играх
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
В Азербайджане депутаты попросили МИД страны пересмотреть сотрудничество с США
Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ